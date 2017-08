Mireille Darc: Die französische Schauspielerin ist tot

Mireille Darc ist tot. Die franzsösische Schauspielerin starb im Alter von 79 Jahren, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

In den 60er und 70er Jahren galt Mireille Darc als einer der bekanntesten Schauspielerinnen in Frankreich. Sie spielte in rund 50 Produktionen mit - darunter in der Komödie "Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh" aus dem Jahr 1966 und in dem Streifen "Borsalino" mit Delon und Jean-Paul Belmondo aus dem Jahr 1970. Ihren Durchbruch hatte sie jedoch mit dem Thriller "Liebe zu dritt". 2005 veröffentlichte Mireille Darc ihre Autobiografie "Tant que battra mon coeur".

Im Jahr 1938 wurde Mireille Darc als Mireille Aigroz geboren - den Künstlernamen "Darc" legte sie sich später zu. Sie war die langjährige Lebensgefährtin von Filmstar Alain Delon . Immer wieder hatte sie gesundheitliche Probleme: Im Jahr 1980 wurde sie am Herzen operiert und vor vier Jahren folgte die nächste Herz-OP am Herzen.

Die Schauspielerin musste weitere Schicksalsschläge verkraften: Sie hatte einen Verkehrsunfall mit schweren Verletzungen, dann folgte die Trennung von Alain Delon und der Tod ihres ersten Ehemannes. Im Jahr 2016 erlitt sie Hirnblutungen.