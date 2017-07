Wie furchtbar, was muss Miriam Höller bloß noch alles verkraften? Im September letzten Jahres verlor das Model ihre große Liebe Hannes Arch. Er kam bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben. Und nun muss Miriam Höller auch noch von ihrem besten Freund Arnd van Rickelen Abschied nehmen. Via Facebook trauert die Blondine um ihren vertrauten Freund: „Auch du bist nicht weg, du bist uns nur einen Schritt voraus. Du hinterlässt uns ebenfalls so viel, absolute Lebensfreude! Arnd, keine Sorge um uns, wir rocken das hier schon, bis wir uns dann alle bald wiedersehen! Danke für die wertvolle Zeit mit dir!“

Ex-GNTM-Beauty Miriam Höller trauert um ihren Freund Hannes Arch

Auch du bist nicht weg, du bist uns nur einen Schritt voraus. Du hinterlässt uns ebenfalls so viel, absolute... Posted by Miriam Höller on Freitag, 14. Juli 2017

Miriam Höller muss viel Schmerz ertragen

Es ist wohl kaum vorstellbar, wie schmerzhaft dieser weitere Verlust für Miriam Höller sein muss. Ein Foto aus glücklichen Tagen belegt, wie vertraut die hübschen Stuntfrau und der Fallschirmspringer Arnd van Rickelen waren. Woran er gestorben ist, wurde bislang nicht näher bekannt. Doch es wird vermutet, dass der Fallschirmsprunglehrer bei einem Sprung abstürzte und tödlich verunglückte.