Mirja du Mont: Bekommen ihre Kinder noch ein Geschwisterchen?

Nach der Scheidung von Sky du Mont sind ihre beiden Kinder wichtiger denn je für Mirja du Mont. Sie sind der Mittelpunkt ihres Lebens und geben ihr Halt. Ob sie sich da nicht auch noch ein drittes Kind vorstellen könnte? Einen neuen Mann an ihrer Seite hat die 41-jährige zwar noch nicht, aber vielleicht findet sie ja bald denjenigen, mit dem sie nochmal eine Familie gründen will!

„Also meine Tochter ist 16 und mein Sohn ist 11, eigentlich habe ich gedacht, ich bin jetzt so damit durch“, erzählt sie beim ‚BUNTE New Faces Awards’. Allerdings scheint ihre Teilnahme an der Vox-Doku ‚6 Mütter’, in der sie bald zu sehen ist, ihre Sicht auf die Dinge komplett verändert zu haben. „Seitdem ich bei ‚6 Mütter’ mitgemacht habe und Caroline Beil mit 50 noch ein Kind gekriegt hat und der Mann toll ist und ich gesehen habe, wie die damit umgehen – sag niemals nie!“

Ausgeschlossen ist es für Mirja also nicht in den kommenden Jahren noch einmal Nachwuchs zu bekommen. Und dafür ist ganz alleine ihre Kollegin Caroline Beil verantwortlich, die ihr nochmal so richtig Lust auf ein Baby gemacht hat. Jetzt muss sie nur noch einen Mann finden, der ihren Kinderwunsch teilt.