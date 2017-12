Mirja du Mont: Dramatische Enthüllung über ihre Trennung von Sky!

Mirja du Mont und Sky du Mont waren 16 Jahre lang ein echtes Traumpaar. Doch im Juli 2016 gaben sie völlig überraschend ihre Trennung bekannt. Jetzt verrät Mirja du Mont den traurigen Grund für den Schritt!

Mirja du Mont: Ein Grund war der Tod von Roger Cicero

In der Show "6 Mütter" (ab dem 5.12., 20.15 Uhr, VOX) verrät Mirja du Mont ganz offen: "Dann kam das Jahr als David Bowie und Roger Cicero gestorben sind – und das hört sich doof an – aber ich habe da gesessen und hab gesagt: ‚Was ist, wenn du in drei Jahren selber stirbst? Du musst doch wenigstens nochmal drei Jahre glücklich sein?’"

Mirja du Mont wollte wieder ein eigenständiger Mensch sein

Sky und Mirja du Mont waren in den 16 Jahren zu einer Einheit gewachsen. So sehr, dass sich Mirja schließlich kaum noch als eigenständiger Mensch fühlte. "Ich kam mir irgendwann wirklich vor wie ein siamesischer Zwilling, weil Sky und ich immer alles zusammen gemacht haben. Wir wurden zusammen für Shows angefragt, haben zusammen gedreht – man hat sich irgendwie gar nicht mehr selber gesehen."

Heute sind Mirja du Mont und Ex-Mann Sky Freunde. Sogar Weihnachten feiern sie zusammen. "Sky hat beschlossen, dass wir bei mir feiern", erklärt sie offen.