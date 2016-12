Mirja du Mont: Weihnachten mit Ex Sky du Mont

16 Jahre lang waren Sky und Mirja Dumont verheiratet - dann war dieses Jahr plötzlich Schluss. Doch jetzt überraschen sie mit diesen News! Das Ex-Paar kommt wieder zusammen - zumindest unter dem Weihnachtsbaum.

Das Model verriet jetzt gegenüber Promiflash, dass sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Weihnachten feiern wird. "Ich habe zwei Kinder, ich habe eine große Familie – wir feiern dieses Jahr Weihnachten wie die 16 Jahre zuvor. Auch alle zusammen", verriet sie. Und da darf natürlich auch Sky nicht fehlen. "Ja, trotz der Trennung feiern wir alle zusammen. Das finde ich auch total wichtig. Wir verstehen uns ja als Menschen super", erklärt Mirja du Mont weiter. Überhaupt scheinen sich Mirja und Sky zwar als Paar getrennt zu haben. Doch ansonsten sind sie weiterhin zusammen - und zwar täglich! "Wir verbringen fast jeden Tag zusammen, gucken am Wochenende Bundesliga zusammen. Also von daher: Wieso sollten wir nicht zusammen Weihnachten feiern", so die Blondine ehrlich.

Und wer weiß, bei so viel Vertrautheit ist ja ein Liebescomeback vielleicht gar nicht so ausgeschloßen und Mirja du Mont und ihr Sky im Jahr 2017 auch weider als echtes Liebespaar vereint.