Mirja & Sky du Mont: Wieder glücklich vereint

Alle Jahre wieder! Obwohl Mirja (41) und Sky du Mont (70) bereits seit dem Frühjahr geschieden sind, feiern sie in diesem Jahr gemeinsam Weihnachten.

"Ich feier dieses Jahr genauso Weihnachten wie letztes Jahr - zusammen", so Mirja du Mont laut "Promiflash". Auch im vergangenen Jahr waren sie, Ex-Mann Sky und die gemeinsamen Kindern zum Weihnachtsfest glücklich vereint.

Es wird über neue Beziehungen von Sky und Mirja du Mont spekuliert

Trotz etlicher Liebes-Spekulationen um das einstige Traumpaar soll es also auch in diesem Jahr wieder so sein.

Mirja du Mont wurde während ihrer RTL-Show-Teilnahme bei "Dance Dance Dance" eine Liebelei mit ihrem Tanzpartner Jo Weil (40) nachgesagt. Sky du Mont wurde schon häufiger mit Kabarettistin Christine Schütze fotografiert. Eine Beziehung führen die beiden seinen Aussagen nach aber nicht.

Mirja du Mont: Bekommen ihre Kinder noch ein Geschwisterchen?

Wer auch immer noch mit unterm Weihnachtsbaum der du Monts sitzen könnte - die Familie wird auf jeden Fall vereint sein.

Sky und Mirja du Mont verstehen sich noch immer

Sky und Mirja du Mont haben noch immer ein gutes Verhältnis zueinander. Keine Schlammschlacht, kein Rosenkrieg.

Anfang des Jahres verriet Sky du Mont sogar: "Wir lieben uns noch immer – auf eine gewisse Art. Mirja und ich sind auch nach unserer Trennung die besten Freunde, telefonieren täglich und schreiben uns Gute-Nacht-Nachrichten. Sie hat sogar noch den Schlüssel zum Haus, kann kommen und gehen, wann sie möchte." Dann mal frohe Weihnachten!