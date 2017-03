Mischa Barton: Sex Tape-Skandal!

Auch das noch! "O.C. California"-Star Mischa Barton sorgte in der letzten Zeit nur mit Skandalen für Schlagzeilen. Absturz, Polizei-Einsatz, Unfall - die Schauspielerin ließ nichts aus. Jetzt droht das nächste Drama. Denn wie die "Daily Mai" berichtet, ist ein Sex Tape der Blondine in Umlauf.

Zwei große Sexwebseiten haben Interesse am Sex Tape von Mischa Barton

Einer der das Video der 31-Jährigen bereits gesehen hat, ist Sextape-Vermittler Kevin Blatt, der schon Paris Hiltons "1 Night In Paris" öffentlich machte. Und der verrät Einzeheiten! "Mischa hat auf dem Mitschnitt zuerst Oralsex und dann treiben es die beiden in verschiedenen Positionen. Mir wurde es von Dritten angeboten und ich bin mir sicher, dass es Barton ist", erklärt er gegenüber "Daily Mail". Und es scheint, als könnten sich von diesen Inhalten bald noch mehr Menschen überzeugen. Denn angeblich haben bereits zwei große Sexwebseites Interesse an dem Streifen. Das Mindestangebot liegt angeblich bei 500.000 Dollar!

Mischa Barton leidet extrem unter diesen Schlagzeilen

Für Mischa Barton sind diese Schlagzeilen ein echtes Drama! Das bestätigt auch ein Freund des Hollywod-Stars. "Ein Sex-Video ist das Letzte, was Mischa grade braucht. Ihr Name wurde in den letzten Jahren schon genug durch den Schmutz gezogen", erklärt er.