Mit 61 Jahren: Paul O'Neill ist gestorben

Großer Schock in der Musikwelt: Paul O'Neill ist mit 61 Jahren verstorben. Er wurde in seinem Hotelzimmer in Florida tot aufgefunden.

Er starb an einer chronischen Erkrankung, unter welcher er schon länger litt. Paul O'Neill war der Gründer der Trans-Siberian Orchestra und tourte durch die USA.

Seine Kollegen nahmen in einen emotionalen Post nun Abschied. "Es bricht uns das Herz, mitteilen zu müssen, dass Paul O'Neill an einer chronischen Erkrankung verstorben ist. Er war unser Freund und unser Anführer – ein wahrlich kreativer Geist mit einer selbstlosen Seele. Dass ist ein unbeschreiblich tiefschürfender Verlust für uns alle“, schrieben sie.

In seiner Karriere arbeitete er als Musikproduzent und begeisterte seine Fans mit zahlreichen Orchester-Shows.