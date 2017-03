Mit einem Liebeszauber: Cathy Lugner sucht den richtigen Mann

Nach der Trennung von Richard geht es Cathy Lugner wieder richtig gut und sie scheint ihren Weg gefunden zu haben. Was ihr zu ihrem Glück allerdings noch fehlt, scheint die große Liebe zu sein.

In einem Live-Video auf Facebook gesteht sie: „Nein, ich hab keinen Freund zurzeit. Wir suchen noch, aber es ist schwer.“ Um ihr Glück nicht dem Zufall zu überlassen, möchte die 27-Jährige allerdings einen Liebeszauber durchführen.

„Wir werden mich heute in Verbindung mit Wasser, Feuer, Luft und Erde bringen und ich muss dann einen Zettel in die Hand nehmen mit den Wünschen, die ich an einen Mann habe“, erklärt Cathy. Damit auch nichts schiefläuft, steht ihr eine gute Freundin bei dem Liebesritual bei.

Ob sie so den Mann ihrer Träume finden kann?