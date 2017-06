Mobb Deep-Rapper Prodigy ist tot!

Ein Schock für alle Fans von „Mobb Deep“, der Rapper Prodigy ist tot! Er starb am Dienstag im Alter von 42 Jahren, dies teilte ein Sprecher des Hip Hop-Duos dem Magazin „Rolling Stone“ mit. Mit bürgerlichem Namen hieß Prodigy Albert Johnson, der Rapper brach vor einigen Tagen nach einem Gig in Las Vegas plötzlich zusammen und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Am Dienstag starb Prodigy dann, vermutlich an den Folgen der Erberkrankung Sichelzellenanämie, unter der er von Geburt an litt. Allerding betonte der Sprecher, dass die genaue Todesursache noch nicht ermittelt wurde.

Rapper-Kollege Havoc trauert öffentlich um Prodigy

Sein „Mobb Deep“-Partner Havoc verabschiedete sich via Instagram mit einem Foto aus alten Zeiten, in denen das Duo gemeinsam performte und schrieb dazu: „Für immer“. Zu weiteren Fotos in Erinnerung an Prodigy zeigten auch viele Fans des Rappers ihre Anteilnahme und verabschieden Prodigy mit liebevollen Worten.

Prodigy und Havoc kannten sich schon aus Kindertagen, gemeinsam wuchsen sie in New York in Queens auf. Im Jahr 1993 brachten sie ihr erstes Album „Juvenile Hell“ auf den Markt, nur zwei Jahre später feierten „Mobb Deep“ mit ihrem zweiten Album „The Infamous“ ihren großen Durchbruch. Die Platte gilt bis heute als Klassiker des Getto Rap. Ihr letztes Album erschien im Jahr 2014. Obwohl sich Prodigy und Havoc zwischendurch zerstritten, fanden sie doch wieder zueinander. Trotzdem feierte Prodigy auch als Solo-Künstler Erfolge und versuchte sich sogar als Autor. Nachdem er 2007 wegen unerlaubten Waffenbesitzes zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde, veröffentlichte er seine Autobiografie und ein Kochbuch mit Rezepten für Gefängnisessen. Über seine Zeit im Knast sagte er noch im vergangenen Jahr: „Ich habe begriffen, dass dir alles genommen werden kann. Meine Karriere, meine Familie, meine Freiheit.“

Prodigy hinterlässt seine Frau Ikesha Dudley, einen Sohn, eine Tochter und eine Stieftochter.