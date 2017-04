Modekette Forever 21:Rückzug aus Deutschland

Der Konkurrenz-Kampf in der Modewelt ist extrem groß! Und damit sind nicht nur die großen Designer gemeint, die sich stets auf den Fashion Weeks übertrumpfen müssen! Auch Modeketten wie H&M, Zara, Mango und Co. haben es schwer und müssen sich stets mit niedrigen Preisen und tollen Angeboten überbieten. Eine Kette hat den Kampf nun offenbar aufgegeben: Die amerikanische Modemarke „Forever 21“!

"Forever 21": In Dortmund schließt die nächste Filiale

Das Portal „TextilWirtschaft“ berichtet, dass Forever 21 sich offenbar auf den Rückzug aus Deutschland vorbereitet! In Dortmund schließt die Filiale bereits im Mai, und dass, obwohl diese erst vor knapp einem Jahr eröffnet hatte! Auch in Düsseldorf wird bereits ein Nachfolger für die Ladenfläche von "Forever 21" gesucht. Wie das Portal weiter erklärt, gibt es außerdem keine Stellenausschreibungen mehr für die Filialen in Deutschland. Alles Anzeichen für das Aus von „Forever 21“.

"Forever 21": Die Zahl der Shops in Deutschland hat sich halbiert

Vor einem Jahr hatte Deutschland noch sechs Filialen vorzuweisen. Mittlerweile hat sich die Anzahl halbiert! Doch ein Trost bleibt den Fans der Modekette: Sie können weiterhin online bei „Forever 21“ shoppen…