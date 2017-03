Model Lucky Blue Smith wird Vater!

Er ist die Cara Delevigne der Male-Models: Lucky Blue Smith ist der IT Boy der Modewelt! Doch während Cara wilde Partys feiert und keinen Gedanken daran verschwendet sesshaft zu werden, sieht es bei Lucky Blue Smith ganz anders aus. Das Model wird mit süßen 18 Jahren zum ersten Mal Papa!

Lucky Blue Smith: "Stormi und ich erwarten ein Baby!“

Erst im vergangenen Oktober machten Lucky Blue Smith und seine Freundin Stormi Henley ihre Liebe offiziell. Jetzt überraschen sie alle mit den süßen Baby-News. Auf Instagram schreibt der 18-Jährige überglücklich: „Ich wollte euch an einem wichtigen Schritt in meinem Privatleben teilhaben lassen. Ich habe wunderbare und überraschende Neuigkeiten – Stormi und ich erwarten ein Baby!“

Ein Beitrag geteilt von LUCKY BLUE SMITH (@luckybsmith) am 7. Mär 2017 um 12:15 Uhr

Zwischen Stormi und Lucky Blue Smith liegen 8 Jahre Altersunterschied

Stormi ist ganze acht Jahre älter als Lucky Blue Smith. Doch das Paar stört sich nicht an dem Altersunterschied. Sie zeigen sich stets total verschmust und verliebt. „Es ist verrückt zu sehen, wie gesegnet mein Leben ist. Ich freue mich so sehr und kann es nicht erwarten, diese aufregende Reise zu bestreiten“, so Lucky Blue Smith weiter.