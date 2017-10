Monster-Sturm kommt: Gewitter, Graupel und Starkregen!

Ein Goldener Herbst? Fehlanzeige! Stattdessen wird es jetzt erst richtig ungemütlich in Deutschland.

In den kommenden Tagen wird es sehr regnerisch in Deutschland - beinahe überall wird es ziemlich nass. Sogar Graupel ist möglich! Und nicht nur das: Es wird sehr stürmisch! Besonders im Norden muss mit Sturmböen gerechnet werden.An der Küste muss außerdem mit starken Gewittern gerechnet werden.

Am Mittwoch regnet es vor allem in der Nordhälfte sehr stark, am Donnerstag breitet sich das Regengebiet auch in den Süden aus. Am Freitag drohen fast überall gewittrige Schauer.

Die Temperaturen liegen nur noch bei 9 bis 16 Grad. Immerhin: Bevor es am Freitag richtig kracht, sind am Donnerstag nochmal bis 23 Grad möglich. Wetterexperten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sind sich sicher: Mit dem Goldenen Herbst wird das nichts mehr.