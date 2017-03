Die 15-Jährige, die am Sonntag zufällig mit aufgeschlitzter Kehle in einer stillgelegten Fabrik gefunden wurde, konnte von der Polizei identifiziert werden, wie in der Pressekonferenz bekannt gegeben wurde. Der beschuldigte 16-Jährige, der in der Nähe des Tatorts festgenommen wurde, hat ausführliche Angaben zu dem Mord an der Teenagerin gemacht. Ein Psychiater hat den Täter nun für unzurechnungsfähig erklärt, weil er offenbar schizophren ist. Nun muss geklärt werden, wo der Täter bis zur Verhandlung untergebracht werden soll.

Der Täter und sein Opfer waren ein Paar

Der 16-Jährige kannte sein Opfer, er war seit längerer Zeit mit der 15-Jährigen in einer Beziehung. Sie haben den Samstag gemeinsam in Neuss verbracht, dass sie in der stillgelegten Fabrik gelandet sind, war Zufall. Das Paar ist in einen falschen Zug gestiegen und dann in der Fabrik gelandet. Es handelt sich offenbar um eine Beziehungstat, die aktuell als Totschlag gehandelt wird. Der Täter hat sich was sein Motiv betrifft auf seine Schizophrenie berufen, wegen der er bereits in Behandlung war. Als Waffe nutze er ein Taschenmesser, mit dem er seiner Freundin die Kehle durchtrennte. Er konnte gefasst werden, weil er zum Tatort zurückkehrte, um zu sehen, ob die Leiche seiner Freundin bereits gefunden wurde. Beim Verhör soll der Täter offenbar immer wieder mit seinem Gewissen gekämpft haben. Seine Eltern haben es verweigert, zur Polizei zu kommen, um eine Aussage zu machen. Sie gaben familiäre Verpflichtungen als Begründung an. Ob der Täter wirklich Reue empfindet, konnte aktuell nicht geklärt werden.