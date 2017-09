Motorradfahrer (17) von Güllefass überrollt - tot

Horror-Crash in Bayern: Ein 17-Jähriger ist am Dienstagnachmittag laut Polizeiangaben im Gemeindebereich Gstat am Chiemsee mit einem Traktor mit angehängtem Güllefass zusammengestoßen und davon überrollt worden.

Vermutlich wollte der Jugendliche den Traktor überholen. Da dieser jedoch abbiegen wollte, musste der Motorradfahrer abbremsen und stürzte. Er rutschte über die Fahrbahn und geriet unter die Räder des Güllewagens.

Der 17-Jährige starb noch am Unfallort. Es besteht der Verdacht, dass der 60-jährige Traktorfahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, genaue Ergebnisse und auch die Untersuchungen werden zur weiteren Klärung des Falls jetzt noch abgewartet.