Motsi Mabuse: Baby-Traum geplatzt

Ja, es ist vollbracht! Mit Familie, Freunden und vielen Let’s Dance-Kollegen feierte Motsi Mabuse (36) gerade die Eröffnung ihrer Taunus-Tanzschule im hessischen Eschborn. Für den TV-Star und Ehemann Evgenij Voznyuk (40) ist damit ein großer Traum wahr geworden! Ein anderer Traum hingegen könnte nun platzen – der vom gemeinsamen Baby!

Motsi Mabuse zeigt sich ohne Perücke

Motsi wünscht sich sehnlichst ein Baby

„Wir sind richtig, richtig offen“, sagt Motsi zwar über den Kinderwunsch. Aber die eigene Tanzschule beansprucht die gesamte Zeit und Energie des Paares. Da muss die Familienplanung warten. „In einem Jahr reden wir wieder über das Thema“, kündigt die Let’s Dance-Jurorin an. Aber wird das Leben der beiden in zwölf Monaten dann wirklich in ruhigeren Bahnen verlaufen? Schließlich kommt es ja oft genug anders, als man denkt...

