Bestätigt! Motsi Mabuse heiratet schon im Juni

Bisher waren es nur Spekulationen, jetzt ist es offiziell: Motsi Mabuse wird ihren Evgenij Voznyuk heiraten – und zwar schon im Juni!

Das hat die „Let’s Dance“-Jurorin jetzt erstmals offiziell bestätigt. "Yes it’s true! Wir sind verlobt", verriet Motsi Mabuse gegenüber „Gala“. "Wir sind aufgeregt und freuen uns, unsere Hochzeit im engsten Kreis mit Familie und Freunden im Juni zu zelebrieren", erzählt die Tänzerin weiter.

Das süße geheimnis lüftete sie auch schon in der letzten Live-Show von „Let’s Dance“. Die Jurorin soll Sylvie Meis ins Ohr geflüstert haben „And we're going to marry“. Bald werden bei dem Paar also die Hochzeitsglocken läuten.

Damit gibt es gleich zwei Hochzeiten in der „Let’s Dance“-Familie, denn auch Sylvie Meis will bald heiraten. Seit zwei Jahren ist Motsi Mabuse mit dem Tänzer Evgenij Voznyuk zusammen. Das sind doch mal tolle Neuigkeiten. Herzlichen Glückwunsch an das Paar!