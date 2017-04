Motsi Mabuse hat sich offenbar verlobt

In dieser Staffel von "Let's Dance" folgt eine Überraschung nach der anderen! Nachdem Isabell Edvardsson ihre Schwangerschaft verkündet hat, hatte auch Sylvie Meis wundervolle Neuigkeiten: Sie hat sich mit ihrem Freund Charbel Aouad verlobt. Doch sie ist nicht die Einzige!

Sylvie Meis hat doppelten Grund zu feiern!

Motsi Mabuse hat auch einen Antrag bekommen

Bei "Let's Dance" verplapperte sich Motsi Mabuse gegenüber Sylvie Meis - und eigentlich sollte es sonst niemand mitbekommen. Als Motsi und Sylvie sich bei der Show begrüßten, sang Motsi happy: „Birthday-Girl, Birthday-Girl, Birthday-Girl“. Als sich die beiden dann umarmten, flüsterte Motsi Mabuse der blonden Moderatorin dann laut Informationen vom "Epress" zu: „And we're going to marry“.

Sylvie kreischte sofort los: "Du auch!?" Die Jurorin nickte, ermahnte Sylvie aber auch sofort nichts zu verraten: "Pssst!" Öffentlich wollte Motsi Mabuse ihr großes Glück also noch nicht machen...

Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk sind happy

Damit gibt es also nicht nur ien "Let's Dance"-Baby, sondern auch gleich zwei Hochzeiten!

Motsi Mabuse ist seit zwei Jahren mit Tänzer Evgenij Voznyuk glücklich. Er ist auch gleichzeitig der Tanpartner von Motsi und nun offenbar auch bald ihr Ehemann...