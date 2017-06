Motsi Mabuse: Ihre Cousine ist ebenfalls "Let's Dance"-Jurorin

Motsi Mabuse ist aus der „Let’s Dance“-Jury kaum wegzudenken. Mit ihrer herzlichen Art begeisterte sie auch in diesem Jahr ihre Kollegen, Zuschauer und Fans.

Nun verriet sie in der heutigen Sendung von „10 Jahre Let’s Dance!“, dass auch ihre Cousine in der Jury der Show sitzt – allerdings in Südafrika. Die 36-Jährige ist also nicht die einzige Jurorin in ihrer Familie.

Auch Kathrin Menzinger enthüllte in der Sendung, dass sie vor ihren Aufritten in Deutschland bereits in der österreichischen Version von „Let’s Dance“ mitgetanzt hat. Dort gibt es die Show bereits seit stolzen 12 Jahren. Allerdings scheint es dort auch etwas ruhiger zuzugehen. „Jedes Land hat das gleiche Format, aber jedes Land hat auch ein bisschen etwas Eigenes", erklärte die 28-Jährige.