Motsi Mabuse: Mutet sie sich zu viel zu?

Im Leben von Motsi Mabuse ist momentan viel los. Sie gibt Interviews, läuft über den roten Teppich und war zuletzt auch als Jurorin bei „Let’s Dance“ zu sehen. Jetzt hat die 36-Jährige ein weiteres Projekt in Angriff genommen.

Zusammen mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk eröffnet sie ihre eigene Tanzschule in Eschborn. Dort wollen die beiden auch selbst vier Mal in der Woche unterrichten. Mutet Motsi sich etwa zu viel zu? Bei so vielen Verpflichtungen bleibt eigentlich kaum noch Zeit für Privates.

Selbst bei ihrem Urlaub in Griechenland konnte die sympathische Tänzerin nicht abschalten. „Ich bin froh, dass Evgenij da ist und mich beruhigt“, gestand sie kürzlich. An Entspannung kann Motsi momentan absolut nicht denken. Hoffentlich wird ihr das alles nicht doch noch zu viel, denn kürzlich betonte sie noch, dass sie unbedingt eigene Kinder haben will. Ob bei dem vollen Terminkalender dafür noch Zeit bleibt?