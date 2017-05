Motsi Mabuse: Schlimme Rassismus-Erfahrungen!

Rassismus in Deutschland – auch die beliebte "Let’s Dance"-Jurorin Motsi Mabuse wurde damit konfrontiert. In der Sendung "Maischberger" erzählte die ehemalige Profitänzerin ganz offen, wie schlimm sie hierzulande aufgrund ihrer Hautfarbe angefeindet wurde.

Es sind Worte, die unter die Haut gehen und erschrecken. Im Polit-Talk von Sandra Maischberger erzählt Motsi Mabuse: "Der Rassismus ist sehr extrem. Und es ist mehr geworden."



Besonders im Netz wird die 36-Jährige mit schlimmen Kommentaren konfrontiert. "Sie werden mich mit einem Baseball-Schläger schlagen, und nennen mich 'Affe' und so."

Motsi Mabuse: Fremdenhass wird schlimmer

Aussagen, die der Jurorin natürlich ziemlich entsetzt haben! Die Tänzerin kommt aus Südafrika und ist mit 18 Jahren nach Deutschland gekommen. Mittlerweile hat sie sogar die deutsche Staatsbürgerschaft.



Trotzdem wird sie im Netz heftig attackiert. Während Motsi Mabuse aus ihrer Heimat Fremdenhass kenne, habe sie hierzulande zunächst viele positive Erfahrungen gemacht. Doch in letzter Zeit werden die Erfahrungen, die sie mit Rassismus macht, wieder schlimmer.

Motsi Mabuse: Sie kontert den Anfeindungen

Auch nach ihrem Auftritt bei "Maischberger" muss sich der TV-Star fiese Kritik auf ihrer Facebookseite anhören. Auf den Kommentar "Wenn du deutsche bist dann rede so", hat Motsi nur ein müdes "Be more creative" übrig.

Die Jurorin zeigt ganz deutlich, dass sie ihr Leben nicht von den bösen Beleidigungen beeinflussen lassen will. Und das ist auch gut so! Schließlich hat die Tänzerin nach der Verlobung mit ihrem Freund Evgenij Voznyuk einen guten Grund, super happy zu sein!