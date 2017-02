Motsi Mabuse: Süße Baby-Beichte!

Da scheint aber jemanden mächtig das Babyfieber gepackt zu haben. Erst vor wenigen Wochen ist "Let's Dance"-Star Motsi Mabuse erneut Tante geworden. "Ich kann dieses Gefühl überhaupt nicht beschreiben!!! Es gibt keine Worte dafür, dass plötzlich jemand da ist, den du so sehr liebst!!!!! Du kennst sie noch nicht einmal oder sie dich aber du weißt, dass du alles auf der Welt für sie tun würdest!!!!! Willkommen auf der Welt Sonnenschein!!!!," schrieb sie zu dem süßen Bild mit ihrer Nichte. Jetzt will sie endlich auch selber Nachwuchs haben.

Motsi Mabuse: "Ich bin jederzeit für ein Baby bereit!"

Im Interview mit der "Gala" ließ der RTL-Star jetzt ganz offen die Babybombe platzen. "Ich möchte auf alle Fälle Kinder. Als ich das Baby meiner Schwester in den Armen hielt, war das ein ganz besonderer Moment für mich. Da kamen selbst bei mir die Muttergefühle hoch", schwärmt Motsi Mabuse ganz offen.

Motsi Mabuse: Erst eine eigene Tanzschule, dann ein Baby

In diesem Jahr eröffnet Motsi Mabuse im Raum Frankfurt eine eigene Tanzschule. "Ich habe endlich im Raum Frankfurt ein Studio gefunden. Jetzt befinde ich mich auf den letzten Metern, dann kann es gegen Frühjahr losgehen", verrät sie aufgeregt. Doch trotz Job und vollen Terminkalender, soll der Babywunsch nicht lange auf sich warten lassen. "Wenn das Baby kommt, dann kommt es. Ich habe in meinem Leben immer viele Dinge gleichzeitig gemacht, und es hat immer funktioniert. Daher bin ich jederzeit bereit für ein Baby", so Motsi Mabuse grinsend. Dann hat die Tänzerin eben zwei Babys auf einmal...