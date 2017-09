Motsi Mabuse verabschiedet sich aus den sozialen Netzwerken

Und Tschüss, Motsi! Motsi Mabuse macht Schluss mit Instagram, Facebook und Co - zumindest vorerst. Nachdem sie erst vor wenigen Tagen ihre eigene Tanzschule in Eschborn eröffnet hat, hat die Profi-Tänzerin einfach nicht mehr genug Zeit, ihr ganzes Leben im Internet zu posten.

Motsi Mabuse: Mutet sie sich zu viel zu?

"Leider habe ich nicht so viel Zeit für die sozialen Netzwerke", schreibt Motsi in einem Instagram-Post, in dem sie sich gleichzeitig für die tolle Unterstützung ihres Mannes und ihrer Mutter bedankt. "Was für eine Woche, Leute. Es ist unglaublich zu sehen wie die ersten Tage meiner Tanzschule zu sehen - arbeiten von morgens bis abends und ich liebe es!", schreibt sie weiter.

What a week guys unbelievable seeing the first days of the school @motsimabuse_taunustanzschule working from Morning til evening and loving it !!!Be strong, be fearless, be beautiful. believe that anything is possible when you have the right people there to support you.The support from my Husband and Mother has been phenomenal this week unfortunately not so much time for social media lol but I will be back #love#family#goals#familybusiness#eschborn Copyright @mariusengelsphotography Ein Beitrag geteilt von Motsi Mabuse (@motsimabuse) am 7. Sep 2017 um 0:14 Uhr

Ihre Fans scheinen sie zu verstehen, wünschen ihr in den Kommentaren viel Erfolg und nur das Beste.

Als Belohnung verspricht Motsi Mabuse, dass ihr Abschied aus den sozialen Netzwerken nicht für immer ist. "Ich komme zurück!"