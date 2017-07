Motsi Mabuse zeigt sich ohne Perücke

Motsi Mabuse oben ohne! Die quirlige Tänzerin hat sich der Öffentlichkeit jetzt erstmals so freizügig präsentiert wie noch nie zuvor. Nicht zu früh freuen: Sie hat nicht ihre Klamotten weggelassen, sondern ihre Perücke.

Motsi Mabuse zeigte ihren Fans den Afro auf Instagram

Im Vietnam-Urlaub mit ihrem Mann Evgenij Voznyuk verzichtete Motsi Mabuse auf ihre lange Mähne, trug ihr Haar stattdessen ganz natürlich als voluminösen Afro und teilte diesen stylischen Anblick nicht nur mit ihrem Ehemann, sondern auch mit all ihren Fans auf Instagram.

Motsi Mabuse: Ohne Unterwäsche bei Let's Dance?

Schnell wird klar: Sie hätte ihr Natur-Haar gar nicht die ganze Zeit über verstecken müssen. Motsis Fans lieben den Afro der Tänzerin. "Du siehst toll aus!" und "Du solltest dein Haar öfter so tragen", schreiben sie in die Kommentare.

Die Fans lieben Motsi Mabuses neue Frisur

Und es scheint auch, als würde Motsi Mabuse selbst so langsam zu ihrer Natur-Krause stehen. „Rocked that Afro!”, schrieb sie unter das Bild mit ihrem stylischen Afro. "Ich liebe es, zu reisen und mich selbst anderen Kulturen zu öffnen. Ich lerne jedes Mal etwas Neues”, so die 36-jährige Südafrikanerin weiter.

Motsi Mabuses Afro ist definitiv ein Souvenir, das sie aus ihrem Urlaub mitbringen sollte!