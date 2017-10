Mousse T: Er will Dieter Bohlen die Stirn bieten

Mousse T: Er will Dieter Bohlen die Stirn bieten

Mousse T ist eine Legende im Musikbusiness und neues Jury-Mitglied der 15. DSDS-Staffel. Bekannt wurde Mousse T vor allem als DJ und Musikproduzent. Wird es nun zu einem Konkurrenzkampf zwischen ihm und Poptitan Dieter Bohlen kommen? Mousse T hat jedenfalls keine Angst vor Dieter. Während sich neue Jurymitglieder gerne etwas zurückhaltend präsentieren, ist Mousse T tiefenentspannt. So sagt er gegenüber "Bunte": "Ich bin ein gestandener Mann und glaube schon, dass ich da meine eigene Meinung vertreten kann."

Dieter Bohlen findet bei DSDS seinen Zwillingsbruder

Im Endeffekt hat die DSDS-Jury jedoch ein gemeinsames Ziel

Auch wenn es immer wieder zu einzelnen Reiberein zwischen Jury-Mitgliedern kam, verfolgen sie alle ein gemeinsames Ziel: Den nächsten Superstar finden. Diese Meinung vertritt auch Mousse T. So sagt er ebenfalls: "In erster Line suche ich Talente." Am liebsten wäre es Mousse T, wenn er den nächsten Superstar entdecken würde. Dieser soll dann der Beste von allen werden. Ob ihm das gelingt? Wir werden sehen...