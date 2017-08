MTV feiert sein Comeback im Free-TV

In den 90er Jahren gab es wohl keinen Teenie, der es nicht schate: MTV! Der Musiksender war hip, jung und total angesagt. Doch 2011 verschwand MTV ins Pay TV. Jetzt feiert der Sender sein großes Comeback!

MTV kommt 2018 ins Free-TV

Wie der Sender selbst in einer Pressemitteilung verrät, kommt er 2018 wieder zurück ins Free-TV. Schon seit März 2017 zeigt MTV sein Programm über einen kostenlosen Live-Stream an. Und weil der so gut ankam, wagt MTV nun den nächsten logischen Schritt ud kehrt ins Free-TV zurück.

Musik und Shows - MTV kommt zurück

Am Anfang wurde MTV vor allem als Musiksender gefeiert. Im Laufe der Jahre kamen aber immer mehr Shows dazu wie "American Dad", "MTV Cribs", "Dismissed" und und und. Was MTV seinen Zuschauern wohl 2018 bieten wird? Man darf gespannt sein....