MTV-Star Christopher „Big Black“ Boykin ist tot

Er wurde nur 45 Jahre alt, nun trauert die Welt um MTV-Star Christopher „Big Black“ Boykin. EIn Sprecher bestätigte die traurige News gegenüber dem Portal "Variety".

Christopher "Big Black" Boykin verstarb am Dienstag

Am Dienstag verstarb der Musiker. Über die Todesursache ist offiziell bisher nichts bekannt. Doch das Online-Portal "TMZ" berichtet von einem Herzinfarkt. Christopher "Big Black" Boykin hinterlässt eine Tochter und seine Ehefrau Shannon.

Christopher "Big Black" Boykin wurde als Reality-Star berühmt

Christopher "Big Black" Boykin war der beste Freund von Skateboarder und Entertainer Rob Dyrdek. Er arbeitete auch als sein Bodyguard. Berühmt wurde Big Black vor allem durch die MTV-Show „Rob & Big“ Die Reality-Show zeigte das Leben der beiden und lief bis 2008 auf dem Musiksender. Am Ende der Show adoptierte Cristopher "Big Black" Boykin ein Kind und zog daher bei Rob aus. Trotzdem trat er immer wieder in den Shows von Rob Dyrdek auf, wie z.B. „Fantasy Factory“ und „Ridiculousness“.

MTV trauert um Christopher "Big Black" Boykin

Nun trauert die ganze Welt um den sympathischen Star. MTV zeigt sich zutiefst traurig: "Er war ein langjähriges und geliebtes Mitglied der MTV-Familie und wir werden ihn vermissen. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie und Freunden." Und auch sein Freund Rob Dyrdek kann seine Trauer kaum in Worte fassen: "Mein Herz ist gebrochen. Ich will das hier nicht schreiben. Ich will nicht glauben, dass das wahr ist. Wir waren wirklich Brüder, die ein unerwartet unvergessliches Abenteuer lebten. Ich kann einfach nicht fassen, dass es so plötzlich endet."