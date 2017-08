München: Frau stürzt Rolltreppe hinunter - tot!

Schreckliche Szenen in einem Münchner Bahnhof: Am Karlsplatz ist eine Frau die Rolltreppe heruntergestürzt und starb kurz danach.

Die 76-Jährige sei ihren schweren Verletzungen gestorben, heißt es. Mit ihrem Rollator betrat sie den Bahnsteig. Kurz danach passierte das Unglück: Sie verlor das Gleichgewicht, kippte anschließend nach rechts und knallte mit voller Wucht mit dem Kopf auf die Stufen.

Nach dem Sturz rutschte die Frau mehrere Meter nach unten, danach blieb sie liegen. Der Notarzt war sofort vor Ort und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die schweren Verletzungen waren jedoch so stark, dass sie am Dienstag an den Folgen des Sturzes gestorben ist.