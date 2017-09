München: Mädchen (16) von zwei Männern vergewaltigt

In Oberbayern hat sich eine schreckliche Tat ereignet: Ein 16-Jähriges Mädchen ist von gleich zwei Männern vergewaltigt wurden!

Beide Täter wohnten in einer Asylunterkunft und sitzen nun in Untersuchungshaft. An der Tat soll auch ein dritter Mann beteiligt gewesen sein – er ist noch immer auf freiem Fuß.

Das Opfer stand vor der Flüchtlingsunterkunft in Höhenkirchen-Siegertsbrunn (Landkreis München). Als sie auf die S-Bahn wartete, fielen drei Männer über sie her – zwei davon vergewaltigten die 16-Jährige. Der dritte Mann wollte die 16-Jährige auch sexuell missbrauchen – er kam jedoch nicht dazu, da ein Augenzeuge vorbeikam.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hat eine Fahndung nach der dritten Person eingeleitet. Die 16-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo ihre Verletzungen behandelt wurden.