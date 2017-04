Für Lou Sulola dürfte es kein Geheimnis sein, dass sie mit besonders talentierten Eltern gesegnet ist. Mama Heidi Klum ist ein Topmodel und Papa Seal ist ein großartiger Sänger. Kein Wunder also, dass die 8-Jährige sich einiges von ihren berühmten Eltern abschauen möchte.

Auf ihrer Facebook-Seite postete Heidi nun ein süßes Video ihrer Tochter und ihrem Ex-Mann Seal. Darauf spielt ihr Sprössling auf dem Klavier, während der stolze Papa „Superstition“ von Stevie Wonder dazu singt.

Das Talent scheint in dieser Familie zweifelsohne in den Genen zu liegen. Ob Lou wohl irgendwann in die Fußstapfen von Seal treten und eine Musikkarriere starten möchte? Den richtigen Lehrer hat sie ja schon gefunden!