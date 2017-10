Er wurde nur 53 Jahre alt: Musiker Gord Downie ist tot! Das berichtet nun unter anderem das amerikanische Online-Portal "Just Jared".

Gord Downie erlag seinem Krebsleiden

"Letzte Nacht starb Gord friedlich im Kreise seiner geliebten Kinder und seiner Familie", heißt es in einem Statement seiner Angehörigen. "Gord sagte, dass er viele Leben gelebt hatte. Als Musiker lebte er 'dieses Leben' dreißig Jahre lang und war glücklich diies die meiste Zeit mit seinen High School Freunden zu tun. Zu Hause arbeitete er unermüdlich daran ein guter Vater, Sohn, Bruder, Ehemann und Freund zu sein. Niemand hat so hart an jedem Teil seines Lebens gearbeitet wie Gord. Niemand!"

Bereits 2015 wurde bei Gord Downie ein Hirntumor entdeckt. Nun ist er an den folgen der Krebserkrankung verstorben.

Gord Downie: Seine Karriere

Schon in den 80er Jahren gründete Gord Downie die Band "The Tragically Hip". Die Band brachte insgesamt 14 Alben raus! 2001 startete er außerdem Solo durch.