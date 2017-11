Musiklegende Keith Wilder ist gestorben

Keith Wilder war einer der großen Stars der 70er Jahre. Nun ist er im Alter von 65 Jahren verstorben.

Keith Wilder starb im Schlaf

Der Cousin von Keith Wilder bestätigte die Neuigkeiten gegenüber "Dayton.com". Dort erklärt er, dass der Musiker bereits am Sonntag friedlich im Schlaf verstorben sei. Der 65-Jährige soll vorher Probleme mit der Gesundheit gehabt haben. Was allerdings genau zum Tod führte ist nicht bekannt.

Keith Wilder schaffte seinen Durchbruch in den 70ern

Berühmt wurde Keith Wilder in den 70er Jahren mit der Band Heatwave. Seine Hits "Always and Forever" und "Boogie Nights" sind echte Klassiker. Die Band wurde sogar für zwei Grammys nominiert. Gewonnen hat sie allerdings nicht.

Keith Wilder hinterlässt seine Frau Lucille und vier Kinder.