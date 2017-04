Musiklegende Lonnie Brooks ist tot

Die Welt verabschiedet sich von einem weiteren Superstar: Blueslegende Lonnie Brooks ist im Alter von 83 Jahren in Chicago verstorben. Diese traurige Neuigkeit verkündete gerade sein Sohn Ronnie Baker Brooks.

Lonnie Brooks lebte für die Musik

Lonnie Brooks wollte ursprünglich Banjo spielen, wie sein Opa. Doch er entdeckte schnell die Gitarre für sich - und das Schicksal nahm seinen Lauf. Musik wurde zu seiner Leidenschaft. Schnell stieg er in die "Red Hot Louisiana Band" ein.

Lonnie Brooks: Seine Live-Auftritte bleiben unvergessen

1969 erschien sein erstes Album Broke And Hungry. Doch sein größter Hit ist wahrscheinlich "Sweet Home Chicago" - eine Liebeserklärung an seine Stadt. Im laufe seiner Karriere brachte Lonnie Brooks zahlreiche Plattem raus. Und auch von der Bühne war er nicht mehr wegzudenken. Die Fans liebten seine Energie, die kräftige Stimme und die Gitarrensoli.

2010 wurde Lonnie Brooks sogar in die Blues Hall of Fame der Blues Foundation aufgenommen. Nun ist die Welt in Trauer um das große Talent.

Lonnie Brooks hinterlässt zwei Söhne.