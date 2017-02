Mutter Beimer kifft: "Lindenstraße"-Star greift zum Joint

Oha, was ist denn bitte mit Mutter Beimer aus der „Lindenstraße“ los? Die Serien-Queen wurde jetzt mit einem Joint erwischt!

Der Soap-Star postete ein Live-Video bei Facebook und nahm die Fans mit auf eine Studio-Tour. Dann saß Mutter Beimer auf einer Couch und hat plötzlich gekifft! „Jetzt habt ihr uns erwischt. Beim Vaporisieren“, so Mutter Beimer. Anschließend war eine Tüte Cannabis zu sehen.

Und was steckt wirklich dahinter? „Der Dreh war nicht für eine Folge der ‚Lindenstraße‘, sondern für die Rubrik ‚Couchzone‘ unserer Homepage. Anna Ziegler ist im Besitz von Cannabis, da ihr Mann Hans Beimer, Ex von ‚Mutter‘ Beimer, an Parkinson leidet und Cannabis, das ja inzwischen erlaubt ist, seine Schmerzen lindert. Als ‚Mutter‘ Beimer Anna besucht, beschließen die beiden Damen, das Zeug mal auszuprobieren und haben viel Spaß dabei!“, erklärte WDR-Sprecherin Gitta Deutz in der „Bild“-Zeitung. Den ganzen Clip könnt ihr euch hier anschauen: