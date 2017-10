Mutter bringt Sohn um, weil er so aussieht wie sein Vater

Was ging nur bitte in dieser Frau vor? Eine Mutter hat ihren Sohn gequält und anschließend getötet, weil er so aussieht wie sein Vater.

Der schreckliche Fall hat sich in Australien ereignet. Die Frau und ihr Partner sollen dem Kind die Augen zugeklebt haben. Er musste ein Bad in einer Kühltruhe nehmen und wurde mehrfach geschlagen. Aufgrund schwerster Misshandlungen ist der Junge nach zwei Monaten gestorben.

Die Frau und ihr Freund müssen sich für das schreckliche Verbrechen derzeit vor Gericht verantworten. "Statt ihren Sohn aufzuziehen, bestrafte sie ihn, als wäre er für die Sünden seines (biologischen) Vaters verantwortlich“, sagte der Richter laut der ABC.

Die Mutter wurde von dem Gericht zu 33 Jahren verurteilt, der Mann bekam 30 Jahre Haft. "Dies war ein schreckliches Verbrechen von Kindsmord", wird der Richter weiter zitiert.