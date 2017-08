Mutter lässt Tochter in Wüste zurück und geht Eis essen - tot!

Unfassbar! Diese Tat ist schockierend: Eine Mutter hat ihre Tochter in der Wüste ausgesetzt, weil sie Eis essen gehen wollte. Kurz danach starb das Mädchen.

Das Kind war gerade mal 17 Monate alt. In einem Indianerreservat wurde das Baby zurückgelassen, wie „Time“ berichtet. In der Zeit ging die Mutter mit Freunden Eis essen! An den Folgen der Hitze ist das kleine Mädchen verstorben.

Das Baby soll sie vier Tage im Stich gelassen haben. Als sie wieder zurückkam, war das Kind tot, wie die Staatsanwaltschaft erklärte. Die Frau wurde dafür nun zu einer Gefängnisstrafe verurteilt: 20 Jahre muss sie nun in den Knast!

Das Gericht in Phoenix wirft ihr vor, ihr Kind "vorsätzlich, kaltherzig und auf entsetzliche Weise getötet" zu haben. Die Tat soll sich im September 2016 ereignet haben. Bei der Obduktion des Kindes wurde im Körper zudem Methamphetamin gefunden.