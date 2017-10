Mutter muss ihren Sohn beerdigen - kurz danach ist sie selber tot

Das ist einfach nur tragisch! Eine Mutter aus Las Vegas musste ihren Sohn beerdigen – kurz danach ist sie selber gestorben.

Ihr Sohn war Polizist und hat anderen Menschen geholfen – bei einer Schießerei wurde er von einer Kugel getroffen und starb kurz danach. Die Mutter hat es kaum verkraftet, dass ihr Sohn gestorben ist. Kurz nach der Beerdigung fuhr sie mit dem Hotel-Fahrstuhl und hat danach eine Herz-Attacke bekommen – sie wurde außerdem ohnmächtig.

Die Familie sagt, dass sie an "gebrochenen Herzen" gestorben sei. "Ich will gehen, ich will bei Charleston sein", soll sie davor bei der Zeremonie immer wieder gesagt haben.

Bei der Massenschießerei in Las Vegas kamen vor wenigen Wochen 58 Menschen ums Leben. Der Mann eröffnete das Feuer auf die Besucher eines Konzertes – auch ihr Sohn gehörte zu den Opfern. Er wurde nur 34 Jahre alt.