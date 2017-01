Marc Terenzi: Seine Ex Myriel Brechtel packt aus!

Myriel Brechtel und Marc Terenzi waren bis 2015 ein Paar und wirkten glücklich. Später scheiterte die Beziehung. Nun packt seine Ex über ihn aus!

Marc Terenzi ist noch immer im Dschungelcamp und könnte am Samstag die Busch-Krone holen. Seine Ex-Freundin sagt, dass er sein Kind lange nicht mehr gesehen hat: „Zuletzt bei seinem Auszug! Schlimm, oder? Das war vor einem Jahr. Sein Interesse an dem Kleinen scheint nicht so groß zu sein. Das tut sehr weh“, so Myriel Brechtel in der „Bild“-Zeitung.

„Er ist ein Playboy, er kann einfach nicht treu sein. Ich habe es am eigenen Leib erfahren und das ist nicht lustig. Sondern unglaublich traurig“, verriet seine Ex-Freundin weiter.

Er hat im TV auch erzählt, dass er auf alleinerziehende Mütter steht – war das ein fieser Diss gegen seine Ex? „Ich glaube, damit wollte er mich beleidigen. Ich bin ja alleinerziehend, mit seinem Kind! Mir fehlen die Worte“, so Myriel Brechtel.