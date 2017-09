nach 15 Jahren: Mann wacht aus Koma auf!

Ein Mann lag ganze 15 Jahre im Wachkoma und hat sich nicht mehr bewegt. Jetzt ist der 35-Jährige plötzlich aus dem Koma erwacht!

Das grenzt an ein medizinisches Wunder: Ein Mann ist in Lyon nach 15 Jahren aus dem Wach-Koma erwacht, nachdem ihn ein Implantat in der Brust eingesetzt wurde, die der „Guardian“ meldet. Nach der Operation hat der 35-Jährige seine Augen geöffnet.

Auch beim Vorlesen einer Geschichte blieb er wach. Die Mediziner warnen allerdings: Noch sei das Ganze in der Experimental-Phase. Für alle Koma-Patienten wäre das Implantat aber eine Hoffnung. Die Leiterin des Projektes teilte mit: "Er ist immer noch gelähmt, er kann nicht sprechen – aber er kann auf Reize reagieren. Er verfügt über mehr Bewusstsein."