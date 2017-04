Die Ermittler sind seit dem schlimmen Anschlag auf den BVB-Bus im rund um die Uhr im Einsatz. Ein Bekennerschreiben wurde bereits am Tatort gefunden, das die Ermittler einen islamistischen Hintergrund vermuten lässt. Sein genauer Wortlaut (wurde nicht korrigiert): „Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen, 12 ungläubige würden von unseren Gesegneten Brüder in Deutschland getötet. Aber anscheinend scherst du dich Merkel nicht um deinen kleinen dreckigen Untertanen. Deine Tornados fliegen immer noch über dem Boden des Kalifats, um Muslime zu Ermorden. Jedoch bleiben wir standhaft durch Gnade Allahs. Ab sofort stehen alle ungläubigen Schauspieler, Sänger, Sportler und Sämtliche prominente in Deutschland und anderen Kreuzfahrer-Nationen auf Todesliste des Islamischen Staates. Und das solange die folgenden Forderungen nicht erfüllt werden: Tornados aus Syrien abziehen. Ramstein Air Base muss geschlossen werden.“ Nun wird unter Beteiligung von Islamwissenschaftlern geprüft, ob dieses Schreiben wirklich echt ist.

Bekennerschreiben zu BVB-Anschlag beinhaltet Promi-Todesliste!

Ein zweites Bekennerschreiben macht die Runde

Außerdem gibt es noch ein zweites Bekennerschreiben, das aus der aus Antifa-Szene stammen soll. Darin heißt es „Wir haben heute den Bus des BVB mit eigens hierfür angefertigten Sprengsätzen attackiert. Der Bus ist hierbei ein Symbol für die Politik des BVB, die sich nicht genügend gegen Rassist_innen, Nazi_nnen und Rechtspopulist_innen einsetzt. Im Gegenteil dürfen seit Jahren auch Mensch_innen mit einer menschenverachtenden Gesinnung ins Stadion, anstatt lokale Antifaschist_innen zu Rate zu ziehen, um solches Gedankengut aus dem Stadion zu verbannen. Der Bus war hierbei nur ein Symbol und keinesfalls waren die Spieler_innen Ziel dieser symbolischen Tat, jedoch auch sie taten in der Vergangenheit zu wenig für eine antifaschistische Stadionszene. Kein Fußbreit den Faschist_innen! Antifa heißt Angriff! Deutschland verrecke!“ Das Schreiben wurde bereits wieder aus dem Netz gelöscht. Es wird nun die Echtheit der vermeintlichen Bekennerschreiben geprüft. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und kündigte für 14 Uhr weitere Informationen an.

