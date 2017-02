Nach "Bauer sucht Frau": Brian will jetzt bei DSDS durchstarten

Bei „Bauer sucht Frau“ hat Brian im Jahr 2013 die große Liebe gesucht. Nun will er vom Bauernhof auf die große Showbühne!

In der Kuppelshow hat sich Landwirt in Sylvia verliebt, aber wurde später verlassen. Singen war schon immer sein großes Hobby. Nun will er zeigen, was wirklich in ihm steckt und macht bei „Deutschland sucht den Superstar“ mit.

Dass Brian aber bei DSDS mitmacht, hat aber auch noch einen anderen Grund: Er will endlich sein großes Idol treffen! "Wie der Dieter auch immer sagt und schreibt, nicht aufgeben und immer weiter kämpfen. Ich halte mich oft an das, was der Dieter sagt. Ich nehme das mit der Musik ernst“, sagt Brian gegenüber der „Bild“.

Ihm ist aber auch klar, dass er nicht der beste Sänger ist. „Ich weiß, dass ich nicht so richtig gut bin, aber ich habe hier auch niemanden, der mir da hilft und mich an die Hand nimmt. Da dachte ich, vielleicht kann DSDS da helfen“, so der Landwirt. Ob er die Jury wirklich überzeugen kann, zeigt RTL am Samstag um 20:15 Uhr bei „Deutschland sucht den Superstar“.