Jens Büchner kann es immer noch nicht fassen. Vor einigen Tagen überschlugen sich die Schlagzeilen um seinen Sohn Leon, der von dem neuen Freund seiner Mutter auf offener Straße geschlagen worden sein soll.

Als Büchner dann in der Kneipe auftrat, in der sich das Drama ereignet haben soll, machte er seiner Wut auf der Bühne Luft. "Am Sonntag gab es was ganz Unschönes hier. Da wurde mein Sohn – ich war leider in Deutschland – vom neuen Macker meiner Ex-Freundin hier aus dieser Location rausgezerrt und draußen auf der Straße verprügelt, von diesem Wichser", erklärt der wütende Papa in einem Video auf Bild.de. "Was passiert ist, wird wahrscheinlich wahnsinnige Konsequenzen haben. Ich werde nicht zulassen, dass irgend so ein Wichser meinen Sohn schlägt."

In der Vergangenheit wurde Büchner immer mal wieder unterstellt, ein schlechter Vater zu sein. Auf seiner Facebook-Seite machte er klar, dass er gerne Zeit mit seinem Sohn verbringe. „Egal was passiert ist, mir ist es wichtig, dass es unserem gemeinsamen Sohn gut geht. Nur das zählt“, schreibt er dort. „Leider kann ich oft nicht so viel Zeit mit ihm verbringen, wie ich gerne möchte, aber unsere gemeinsame Zeit nutzen wir aus.“