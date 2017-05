Nach dem Trauerfall: Daniela Katzenberger sagt Signierstunde ab

Gestern schockierte Daniela Katzenberger ihre Fans mit einer schrecklichen Nachricht. Sie berichtete, dass der Vater ihrer Schwester Jenny Frankhauser plötzlich verstorben ist.

Auf ihrer Facebook-Seite teilte sie ihren Anhängern heute noch einmal mit, dass ihre Familie nun Vorrang hat. „Wie angekündigt gilt in den nächsten Tagen die volle Aufmerksamkeit meiner Familie. Das bedeutet leider auch, dass die morgige Signierstunde zu meinem Buch leider nicht stattfinden wird. Ich hoffe ihr habt Verständnis“, so die 30-Jährige.

Eigentlich sollte sie morgen in Köln ihr neues Buch vorstellen. „Natürlich möchte ich das gerne nachholen und lasse euch so schnell wie möglich wissen, wann“, verkündet Daniela weiter. Glücklicherweise nehmen die Fans ihr diese Auszeit nicht krumm und wünschen ihr unter dem Beitrag viel Kraft in dieser schwierigen Zeit.