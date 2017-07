Unwetterwarnung: Es drohen schwere Gewitter!

Der Sommer ist endlich zurück! Meteorologen erwarten Temperaturen von bis zu 40 Grad.

„Die Wärme kommt aus Südosten, daher wird es diesmal auch im Osten und Süden am heißesten“, sagt Dominik Jung von wetter.net gegenüber der „Bild“-Zeitung. Besonders im Süden und Osten kann es sehr heiß werden.

Die warmen Temperaturen bringen auch Unwetter mit sich – die teilweise richtig heftig ausfallen können. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bereits entsprechende Unwetterwarnungen herausgegeben, welche im Süden ab dem Nachmittag und im Osten ab dem späten Abend gelten.

In Berlin und Brandenburg drohen bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter, Hagel, Sturmböen und heftige Gewitter. Die Unwetter gehen die nächsten Tage weiter – am Dienstag ist vor allem Baden-Württemberg betroffen und am Mittwoch erneut der Süden.

Das heiße Wetter soll aber dennoch die nächsten Tage anhalten. Es werden in den meisten Regionen mehr als 30 Grad erreicht. Abkühlung gibt’s hingegen nur an der Küste.