Nach der Trennung: Dieser Mann spendet Maite Kelly Trost

Für Maite Kelly war es kein einfacher Schritt, ihre Ehe nach 12 gemeinsamen Jahren aufzugeben. Doch eine Zukunft mit Florent Michel Raimond scheint sie einfach nicht mehr zu sehen. Wie soll es nun für sie weitergehen?

Ihren Fans gegenüber machte die 37-Jährige bereits klar, dass sie immer noch viel Liebe und Achtung für den 41-Jährigen empfindet und die gemeinsamen Kinder auch weiterhin im Fokus stehen werden. Warum genau es kaputt ging, kann Maite nicht sagen. Doch schon im Sommer war ihr klar, dass es als Paar keine Chance mehr für sie und Florent gibt.

Maite Kelly: Damit bekämpft sie ihren Trennungsschmerz

Einen neuen Mann an ihrer Seite hat die Sängerin noch nicht, allerdings könnte Roland Kaiser ihr nun viel Trost spenden. Seit Jahren verbindet die beiden eine tiefe Freundschaft. „Ich habe durch ihn gelernt, mich zu fragen, was meine Lebensthemen sind“, erklärte sie 2016 noch. Vielleicht hat er sie letztendlich auch dazu gebracht, ihr Leben zu überdenken und zu ändern. So oder so: Seine starke Schulter und seine Lebenserfahrung werden für Maite in dieser schwierigen Zeit sicherlich sehr tröstlich sein.