Nach Gesetzesänderung: Guido Maria Kretschmer will heiraten

Gleichgeschlechtliche Paare dürfen in Deutschland seit Kurzem heiraten. Der Bundesrat stimmte darüber fast einstimmig ab. Nun möchte Guido Maria Kretschmer seinen Frank endlich vor den Traualtar führen.

Die beiden sind bereits seit 32 Jahren zusammen und leben seit fünf Jahren in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Dennoch möchte der Modedesigner nun auch offiziell „Ja“ sagen. "Das ist ein Zeichen, finde ich. Ich finde, da haben alle für gekämpft und über Jahrzehnte genau daraufhin gearbeitet und ich denke, um das auch wirklich gutzuheißen, sollten wir das auch wirklich tun“, erklärt er gegenüber RTL Exclusiv.

Ihre Gefühle zueinander hätten sich in all den Jahren nicht verändert. „Wir lieben uns immer noch wie am ersten Tag", versichert Kretschmers Partner. "Wir lassen den anderen auch so, wie er ist. Das ist glaube ich eine Grundvoraussetzung. Man darf nicht anfangen, den anderen verbiegen zu wollen."