Nach GZSZ: Das steht für Janina Uhse jetzt alles an

Bereits einige Monate ist es her, dass Janina Uhse ihren Soap-Job bei GZSZ an den Nagel hängte und sich beruflich auf zu neuen Ufern machte.

Doch statt sich nach ihrem Serien-Ausstieg erst einmal eine richtige Pause zu gönnen, ging es für die 27-Jährige gleich mit vollem Karriereeinsatz weiter!

In einem Interview mit der Bild verriet Janina, dass für sie vor Kurzem sogar ein Ausflug in die Moderatorenwelt anstand: Die Schauspielerin stand auf dem "Food­boom“-Festival in Rothenburgsort als Gastmoderatorin auf der Bühne!

"Ich koche selbst ja leidenschaftlich gerne“, erklärte Janina Uhse gegenüber der Bild.

Auch in näherer Zukunft soll sich bei ihr daher einiges ums Essen drehen - allerdings nicht ausschließlich:

"Ich werde mich erst mal viel um meine Familie kümmern und um meinen Food-Blog. Aber vor allem will ich reisen – am liebsten würde ich die ganze Welt sehen.“

Janinas Fans müssen sich deshalb aber noch lange nicht Sorgen machen, dass ihre Lieblingsschauspielerin in Zukunft nicht mehr vor der Kamera steht:

"Ab Oktober drehe ich einen Kinofilm“, verriet die 27-Jährige zum Schluss noch.

Klingt, als ob sich die Fans von Janina Uhse auf einiges gefasst machen könnten!