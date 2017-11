Nach Horror-Unfall: Peter Kraus fürchtet um seine Gesundheit!

Bisher war Sänger Peter Kraus stets ein Glückspilz. Wie er selbst erzählt sei er in seinem ganzen Leben noch nie ernsthaft krank gewesen. Doch auch die längste Glückssträhne ist irgendwann leider einmal zu Ende. Vor einem Monat hat sich der 78-jährige vor den Augen des deutschen Fernsehpublikums in der Live-Show „Spiel für Dein Land“ ernsthaft an der Schulter verletzt. Noch immer hat er mit den Folgen zu kämpfen.

Zwar muss Peter Kraus wieder Erwarten glücklicherweise nicht operiert werden, dafür schlägt er sich nun mit regelmäßiger Krankengymnastik und Lymphdrainage herum. Sein Unfall führt ihm jetzt vor Augen, wie schlagartig sich der eigene Gesundheitszustand trotz gesunder Lebensweise verschlechtern kann. „Ich fürchte mich vor einem Dahinsiechen als kranker Mensch“, gesteht der Rock’n’Roller gegenüber ‚Freizeitwoche’.

Ausgerechnet jetzt kann er seine Verletzung überhaupt nicht gebrauchen. Schließlich will er im nächsten Jahr wieder auf Tournee gehen und in etlichen österreichischen und deutschen Städten auftreten. Da kann man nur hoffen, dass der Entertainer bis dahin wieder fit wie eh und je ist und sich seine Ängste nicht bewahrheiten.