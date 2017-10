Nach Kälte-Schock: Extremer Wetterwechsel in Deutschland!

Der Herbst weiß einfach nicht, was er will: Nach der Kälte und sogar dem ersten Wintereinbruch in Schwarzwald steht jetzt ein krasser Wetter-Wechsel bevor.

Der Montag begann in Deutschland sehr wechselhaft – es war kalt, nass und sogar stürmisch an den Küsten. Der Goldene Herbst könnte nun ein kurzes Comeback feiern: Am Dienstag soll es wieder sehr warm werden – und sogar 22 Grad sind möglich!

Am Mittwoch verziehen sich die Niederschläge, allerdings bleibt es vielerorts bedeckt – teilweise kann sich aber auch die Sonne blicken lassen. Im Osten bleibt es mit 15 Grad aber recht kühlt, im Westen wird es mit über 20 Grad deutlich wärmer.

Einen Haken gibt es aber: Während sind fast ganz Deutschland auf wärmeres Wetter freuen kann, bleibt es nur im Norden leider unbeständig.