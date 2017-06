Nach Krebs-Schock: DSDS-Star Jannik Rubeck will heiraten!

Es war für Jannik Rubeck ein Schock: Anfang des Jahres erhielt der ehemalige Kandidat aus „Deutschland sucht den Superstar“ die Diagnose Darmkrebs.

Der Sänger entschied sich gegen eine Chemotherapie und hat den Tumor entfernen lassen. „Ich weiß nicht, ob der Krebs wiederkommt, ich weiß nicht, was morgen passiert. Aber ich weiß, dass man auf Nichts eine Garantie hat“, sagt Jannik Rubeck in der „Bild“-Zeitung.

Derzeit hat Jannik Rubeck keine Freundin, doch das soll sich nun ändern – und er geht sogar noch einen Schritt weiter: Der 20-Jährige will heiraten! „ICH MÖCHTE HEIRATEN! VON MIR AUS EINE FREMDE FRAU! DAS LEBEN IST KURZ“, so Jannik Rubeck.

Und wie soll seine Traumfrau sein? „Dick, dünn, blond, brünett – völlig egal! Ein bisschen verrückt sollte sie sein, Spaß am Leben haben. Und vielleicht nicht so alt sein wie meine Mutter“, so der DSDS-Kandidat.